تهديدات إيران ورفض "دياز" لأرسنال.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز "تفجيرات مقابر (هوارة).. ماذا تريد تركيا من بنغازي؟"، و"أوروبا تتعهد بتطوير التعاون مع السودان بعد توقيع اتفاق التسوية"، و"ترامب ونتنياهو يبحثان خطط التصدي لتهديدات إيران"، و"جنرال أمريكي: الانسحاب المبكر من أفغانستان (خطأ استراتيجي)".

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون "حقوقيون يمنيون: أحكام الحوثيين بإعدام 30 ناشطا يمنيا (باطلة)"، و"الحكومة اليمنية: نسعى لتصحيح مسار اتفاق ستوكهولم".

أما في الاقتصاد فتطالعون "مليون برميل يوميا تراجعا في إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك"، و"الأسهم الأوروبية تتراجع لأدنى مستوى في 14 يوما".

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وإلى الملاعب، تطالعون "دياز يرفض عرض أرسنال ".

وفي التكنولوجيا تتابعون "(أبل) تجمد تطبيق Talkie Walkie بساعتها الذكية والسبب ثغرة".

وفي الفن، "الجزائرية أميرة شرابي لـ"العين الإخبارية": لديّ خطوط حمراء في التمثيل".

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 12 يوليو/تموز 2019.

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