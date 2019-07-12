"صناع الأمل" تقدم الأطراف الصناعية بالمجان لضحايا الألغام في الرقة السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدينة الرقة من أكثر المناطق السورية التي تضررت بسبب الألغام التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي. "صناع الأمل" منظمة خدمية غير حكومية بدأت عملها في سوريا عام 2018، وتستهدف علاج متضرري الحرب، وتفتتح مركزا للعلاج الفيزيائي يقدم خدماته بشكل مجاني. محمود الهادي، منسق داخلي بمنظمة صناع الأمل، يؤكد أنهم لا يحصلون على أي دعم حكومي، ويعملون بجهود ذاتية، وأنهم عالجوا أكثر من 250 حالة فيزيائيا، مضيفا أن منظمة صناع الأمل في الرقة أسهمت في تركيب أطراف صناعية لأكثر من 30 ضحية للألغام.

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