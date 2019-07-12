قرقاش عن زيارة تميم لواشنطن: الانسلاخ عن المحيط مكلف

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها، "فالانسلاخ عن المحيط مكلف".

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد".

وتابع: "سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والابن يدفع الثمن ماديا ومعنويا ".

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وأجرى أمير قطر زيارة إلى واشنطن بدأت الإثنين الماضي، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسؤولين في محاولة لتحسين صورة بلاده التي تثير علاقاتها بالإرهاب حفيظة أعضاء في الكونجرس ونشطاء وساسة في الولايات المتحدة.

وجاءت الزيارة إلى البيت الأبيض وسط دعوات لكتاب وسياسيين تطالب ترامب ببحث هذه الجرائم مع تميم الذي أنفق ملايين الدولارات على شركات العلاقات العامة لتحسين صورته بين الأوساط الأمريكية.

وخلال لقائه تميم، أعلن ترامب تحمل الدوحة تكلفة توسيع قاعدة العديد العسكرية الأمريكية، قائلا: "تم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليست أموالنا"، ما أثار استنكارا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لما اعتبروه "رضوخا" قطريا واستجداء لعطف أمريكا وشراء السكوت عن انتهاكاتها بأموال القطريين.

وفي يوم 5 يونيو/حزيران عام 2017، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومنذ ذلك التاريخ، حاولت الدول الأربع جاهدة إعادة تصويب سياسات الدوحة، وأعطتها فرصة تلو أخرى، للعودة إلى الصف العربي والخليجي، ضيعها جميعا تنظيم "الحمدين".