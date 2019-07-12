قتلى وجرحى.. مواجهات بين الجيش السورى وفصائل مسلحة شمال غرب البلاد

شهدت سوريا، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مواجهات عنيفة بين الجيش السورى والفصائل المسلحة، مما أسفر عن قتلى وجرحى.

وقالت "فرانس برس" إن القتال لا يزال مستمرا، وقد استخدم الجيش السوري سلاح الطيران والمدفعية لاستعادة القرية.