مقتل 12 شخصا إثر سقوط حافلتهم في واد بشمال باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر انجراف حافلتهم في واد بمنطقة (كوهستان العليا) شمال البلاد.

وقال مصدر شرطي - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - إن كافة الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، من بينهم 6 أطفال، وتم تسليم جثامينهم إلى ذويهم، فيما أصيب 3 أطفال ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.