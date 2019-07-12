اخبار العالم

مقتل 12 شخصا إثر سقوط حافلتهم في واد بشمال باكستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر انجراف حافلتهم في واد بمنطقة (كوهستان العليا) شمال البلاد.

وقال مصدر شرطي - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - إن كافة الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، من بينهم 6 أطفال، وتم تسليم جثامينهم إلى ذويهم، فيما أصيب 3 أطفال ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 شخصا إثر سقوط حافلتهم في واد بشمال باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا