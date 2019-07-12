انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة في مدينة القامشلي السورية

انفجرت سيارة مفخخة، مساء الخميس، أمام بوابة كنيسة في مدينة القامشلي، ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما شاهد مصور لوكالة فرانس برس.

وألحق التفجير أضراراً بالواجهة الأمامية لكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس والأبنية التي تقع قبالتها وسيارات كانت متوقفة في المكان.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن التفجير تسبب بإصابة 11 شخصاً، بينما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان أن 7 أشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة خطرة.

وتقع الكنيسة في حي الوسطى ذي الغالبية المسيحية في المدينة، حيث تحتفظ قوات النظام بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات.

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وشهدت المدينة ذات الغالبية الكردية اعتداءات دموية خلال سنوات النزاع، تسبّب أكبرها في يوليو(تموز) 2016 بمقتل 48 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات بجروح وفق المرصد، جراء تفجير شاحنة مفخخة في المدينة، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وأصيب 7 مدنيين على الأقل بينهم طفل بجروح في 17 يونيو(حزيران) بعدما أقدم انتحاري على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة قرب مقر لقوات الأمن الكردية في المدينة.

وتتعرض مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق سوريا بين الحين والآخر لاعتداءات انتحارية وتفجيرات بسيارات أو دراجات نارية مفخخة وعمليات خطف، يتبنّى التنظيم المتطرف تنفيذ معظمها.