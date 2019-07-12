السودان | ترقب توقيع الوثيقة.. وإحباط انقلاب جديد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن إحباط محاولة انقلاب جديدة حاول تنفيذها 12 ضابطا في الجيش السوداني، مشيرا إلى أنه تمت ملاحقتهم واعتقال بعضهم وأنهم سيخضعون للمحاكمات.

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