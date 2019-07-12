أحمد أبوعقيل قال الأعلامي أحمد موسي إن الإعلام التركي يحارب عدد من الدول العربية في مقدمتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين. وطالب خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البد:" المصريين وغيرهم من مواطني الدول العربية بعدم الذهاب لتركيا سواء للتجارة أو السياحة، مشيرا إلى أن أي دولار يتم انفاقة في تركيا يعود علينا بالخراب والإرهاب والدمار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى للسائحين المصريين في تركيا: كل دولار تنفقة هناك يعود علينا بعمل إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.