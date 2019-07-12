الدفاع التركية تعلن بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة إس-400

اعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ بدء شحن أول مجموعة من أجزاء ​منظومة​ "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في ​أنقرة​. وتثير الصفقة التي أبرمتها تركيا مع روسيا لشراء المنظومة توترًا بين أنقرة وواشنطن. يذكر انه "يمكن لمنظومة "اس 400" التصدي للطائرات المقاتلة والصواريخ المجنحة والباليستية.

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