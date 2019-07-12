الصمد: كنا نتمنى أن يكون هناك تغيير وإصلاح حقيقي في عهد الرئيس عون

رأى النائب جهاد الصمد خلال لقائهاهالي بقاعصفرين في مطعم نور الصباحان "هذا البلد اعوج، مجموعة من المحميات، وتشريع مبدأ الغذائي، يعني تم إنشاء منطقة اقتصادية في طرابلس لكل لبنان، والبعض الآخر الذي يتصرف بالعنصرية والطائفية والمذهبية وغيرها، هذا البعض عنده غير مسموح إقامة منطقة اقتصادية للسنة في طرابلس بل يجب أن يكون إلى جانبها منطقة اقتصادية للمسيحية في البترون وثالثة للشيعة في الجنوب، وهذا الامر ينسحب كذلك على الكهرباء، حتى محطات تحويل الغاز إلى غاز سائل للاستخدام في محطات الكهرباء أيضا عمل ثلاث محطات واحدة للمسيحية وواحدة للسنة وواحدة للشيعة، في دير عمار وسلعاتا والزهراني".
واعتبر ان "هذا البلد لن يقوم له قيامة والوضع المالي والمعيشي تحديدا صعب ويخوّف اوصلونا من يجب أن يتحملوا المسؤولية إلى هذا المكان عندما لم يعد هناك ما يتم سرقته من الدولة فأصبحوا يمدون ايديهم على جيوب الناس الفقراء والمعترين يلاحقون نفس الارغيلة والمعاش التقاعدي للموظف او العسكري المتقاعد، فهذا الأمر لم نسكت عنه ولن نسكت عنه".
وأضاف "كنا نتمنى أن يكون هناك تغيير وإصلاح حقيقي في العهد الذي يترأسه فخامة الرئيس العماد ميشال عون، لكننا صدمنا ولم نجد الإصلاح والتغيير في البلد. ونعدكم سنكمل المسيرة، والضنية وطرابلس أمانة في رقبتي ورقبة فيصل أفندي وهذا عهد أمام رب العالمين وامامكم ولن نسكت على ظلم ونقدم كل استطاعتنا".
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