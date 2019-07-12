عدوان: لوقف البدء بالأعمال في سد بسري لعدم إجازة القانون ذلك

دعا رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ النيابية النائب ​جورج عدوان​ لوقف البدء بالأعمال في سدّ بسري فوراً، لعدم إجازة القانون ذلك، مناشدا وزير ​البيئة​ العمل على عدم بدء الاعمال واجراء دراسة أثر بيئة جديدة.

واشار عدوان في بيان، الى انه في الوقت الذي يتم التحضير لقطع آلاف الأشجار لبدء العمل في ​سد بسري​، نحذر ان هذه الاعمال مخالفة للقانون وتعرض مرتكبيها او المسؤولين عنها للملاحقة القانونية، وبما ان المادة 13 من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8632 تاريخ 7/8/2012 بأن التقرير الصادر بشأن دراسة الأثر البيئي صالحاً لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع. لذلك، يجب عدم المباشرة بأية اعمال شق طرقات أو قطع أشجار قبل إبلاغ ​وزارة البيئة​ بالرغبة بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق من نشوء عناصر جديدة تدعو الى إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي مجدداً أم لا.

وناشد عدوان وزير البيئة فادي جريصاتي العمل على عدم بدء الاعمال واجراء دراسة أثر بيئة جديدة واعتبار هذا الكتاب كإخبار للنيابة العامة البيئية لمنع بدء أية اعمال في السد فوراً.