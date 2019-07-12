الدفاع المدني: اخماد حرائق ونقل واسعاف 11 حالة طارئة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان ان عناصر ​الدفاع المدني​، تمكنوا خلال الساعات ال 24 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حرائق شبَّت في أحراج (صغبين - باب مارع) وفي مجدلبعنا.

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي :

- إخماد حرائق (عدد94):

* أحراج (عدد1) :

جبل لبنان (عدد1) : داريا(الشوف).

* أعشاب (عدد74):

بيروت (عدد1) : أرض جلول/طريق الجديدة.

جبل لبنان(عدد11) : المنصورية - الرميلة - دير دوريت - برجا - دير القمر - عنايا.

وأشجار : دير دوريت - فيطرون - كترمايا - بشتفين.

وأخشاب في رويسات الجديدة.

البقاع (عدد29): الكرك(2) - الروضة - مجدل عنجر - قب الياس - المريجات - مكسة - سعدنايل - ابلح - بحينا(زحلة) - الخيارة - بوارج - دير الأحمر - جب جنين - راشيا - القرعون - شتورا - كامد اللوز - قصرنبا - رياق - تعلبايا - شعت - سرعين.

وأشجار في الصويري - مكسة(2) - تعلبايا - (بيت شاما - العقيدية) - حي الميدان.

الجنوب (عدد25): أرزون - بنت جبيل - حولا - كفرتبنيت - ميس الجبل - ميفدون - زوطر - الكفور - الخيام - قعقعية الجسر - الدوير - مليخ - العباسية - العدوسية - النبطية التحتا - كفرجرة - القرية - صريفا - عازور - الماري - برج الملوك.

وأشجار: بنت جبيل - علمان الشومرية - مارون الراس - ميس الجبل.

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الشمال (عدد8) : شكا - الهيكلية - تنورين - علما - العبدة - الحميرة - الريحانية.

وأشجار : المنية.

* منازل (عدد1) : مزرعة بيت سويدان.

* سيارات (عدد4) : المعلّقة - حوش الأمراء - طليا - قوسايا.

* مؤسسات (عدد4) : صور - القليعات - برج البراجنة - مكلس.

* كهرباء (عدد3) : زوق مصبح - دير القمر - بربور.

* نفايات (عدد3) : كفرحمام - المريجة.

وأعشاب : علما.

* مختلف (عدد2): حصيد: حوش الحريمة - طاريا.

- حوادث سير (عدد1) : جسر سليم سلام ومعالجة مصاب في مكان الحادث.

- نقل وإسعاف : (11) حالة طارئة.

- إغاثة وإنقاذ (عدد1) : سحب زورق للصيد على متنه 3 أشخاص مقابل شاطىء صور الى ميناء.

- سلامة عامة(عدد1) : صخرة الروشة.