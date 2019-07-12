الدفاع المدني: اخماد حرائق ونقل واسعاف 11 حالة طارئة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان ان عناصر الدفاع المدني، تمكنوا خلال الساعات ال 24 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حرائق شبَّت في أحراج (صغبين - باب مارع) وفي مجدلبعنا.
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي :
- إخماد حرائق (عدد94):
* أحراج (عدد1) :
جبل لبنان (عدد1) : داريا(الشوف).
* أعشاب (عدد74):
بيروت (عدد1) : أرض جلول/طريق الجديدة.
جبل لبنان(عدد11) : المنصورية - الرميلة - دير دوريت - برجا - دير القمر - عنايا.
وأشجار : دير دوريت - فيطرون - كترمايا - بشتفين.
وأخشاب في رويسات الجديدة.
البقاع (عدد29): الكرك(2) - الروضة - مجدل عنجر - قب الياس - المريجات - مكسة - سعدنايل - ابلح - بحينا(زحلة) - الخيارة - بوارج - دير الأحمر - جب جنين - راشيا - القرعون - شتورا - كامد اللوز - قصرنبا - رياق - تعلبايا - شعت - سرعين.
وأشجار في الصويري - مكسة(2) - تعلبايا - (بيت شاما - العقيدية) - حي الميدان.
الجنوب (عدد25): أرزون - بنت جبيل - حولا - كفرتبنيت - ميس الجبل - ميفدون - زوطر - الكفور - الخيام - قعقعية الجسر - الدوير - مليخ - العباسية - العدوسية - النبطية التحتا - كفرجرة - القرية - صريفا - عازور - الماري - برج الملوك.
وأشجار: بنت جبيل - علمان الشومرية - مارون الراس - ميس الجبل.
الشمال (عدد8) : شكا - الهيكلية - تنورين - علما - العبدة - الحميرة - الريحانية.
وأشجار : المنية.
* منازل (عدد1) : مزرعة بيت سويدان.
* سيارات (عدد4) : المعلّقة - حوش الأمراء - طليا - قوسايا.
* مؤسسات (عدد4) : صور - القليعات - برج البراجنة - مكلس.
* كهرباء (عدد3) : زوق مصبح - دير القمر - بربور.
* نفايات (عدد3) : كفرحمام - المريجة.
وأعشاب : علما.
* مختلف (عدد2): حصيد: حوش الحريمة - طاريا.
- حوادث سير (عدد1) : جسر سليم سلام ومعالجة مصاب في مكان الحادث.
- نقل وإسعاف : (11) حالة طارئة.
- إغاثة وإنقاذ (عدد1) : سحب زورق للصيد على متنه 3 أشخاص مقابل شاطىء صور الى ميناء.
- سلامة عامة(عدد1) : صخرة الروشة.
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