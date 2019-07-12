علامة: تعثر انتظام المؤسسات ينعكس سلبا على حركة الأسواق المحلية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ الى ان "هناك استحقاق قطع الحساب لعام 2017 كما ان هناك استحقاق اقرار ​الموازنة​ قبل نهاية الشهر موعد انتهاء اجازة ​مجلس النواب​ للحكومة للصرف وفق ​القاعدة الاثني عشرية​، واعتبر ان المطلوب اليوم هو اقرار الموازنة نظرا للوضع الاقتصادي الصعب ومطالب مؤتمر "سيدر".

واعتبر علامة في حديث تلفزيوني، ان هناك مشكل مالي واقتصادي كبير في البلد، مع الاشارة الى ان هناك اختلاف بين الوضع النقدي السليم وبين ​الوضع المالي​ الذي يعاني من انكماش اقتصادي كبير، كما ان هناك مشكلة في السيولة بالبلد. ورأى ان المناكفات السياسية عادت لتعطل عمل الحكومة، ويجب ان يتم فصل العمل السياسي عن ​الحياة​ المطلبية واليومية في البلد، ورأى انه من المفترض على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ايجاد صيغة لذلك.

ولفت الى ان الترف لم يعد موجودا كي نضيع الوقت بظل الظروف الحالية، وعلى القوى السياسية في ​الحكومة اللبنانية​ تجاوز الخلافات السياسية للمضي في العمل المطلوب والمنتظر منها على الصعيد الإقتصادي والمالي والإجتماعي لما له من إنعكاس إيجابي على معيشة المواطن.

وخلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح مهرجان عيد الأضحى 2019 برعاية بلدية برج البراجنة ومستشفى الساحل بدعوة من لجنة تجار سوق البرج التجاري، دعا الحكومة الى الالتزام بتطبيق الموازنة التي ستقر كما العمل على تفعيل أجهزة الرقابة. ولفت ان الازمات السياسية وتعثر انتظام المؤسسات الدستورية وتفشي الفساد بموازاة غياب التخطيط عوامل تؤثر سلبا على الاقتصاد اللبناني وبالتالي تنعكس على حركة الأسواق المحلية والقدرة الشرائية.

واضاف علامة ان السوق اللبناني يقوم على 80 بالمئة من المؤسسات التجارية هي مؤسسات صغيرة ودعا الوزارات المعنية لا سيما وزارتي الصناعة والاقتصاد إلى وضع الخطط التي من شأنها ان تنهض بهذه المؤسسات. وفي هذا الإطار أكد علامة ايلاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الاهتمام والعناية الخاصة للنهوض بالقطاع التجاري في مناطق ساحل المتن الجنوبي.