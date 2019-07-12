ابراهيم بحث مع كوبيتش آخر التطورات المحلية والإقليمية

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش Ján Kubiš وبحث معه آخر التطورات المحلية والإقليمية وسبل التنسيق والتعاون بين ​الأمن العام​ ومؤسسات ​الأمم المتحدة​.

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