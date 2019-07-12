مصطفى حسين: معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي الضمان والحماية للبنان

اشار رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين الى انه في ذكرى حرب تموز 2006 لا بدّ من توجيه تحية لأرواح الشهداء ولكل المقاومين الذين رسموا معالم الانتصار على الكيان الصهيوني.
اضاف حسين في بيان، "اذ ننطلق من هذه الذكرى لنجدد التأكيد بأن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي الضمان والحماية للبنان، نناشد الجميع عدم الخلط بين الثوابت والمبادئ من جهة والخلافات الداخلية والتباينات من جهة أخرى، وعدم الاستجابة لمحاولات الفتنة والتفرقة التي يحاول العدو زرعها كأسلوب جديد من أساليب الحرب ضد لبنان والعرب".
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