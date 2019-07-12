مجلس كنائس الشرق الأوسط يدين التفجير الإرهابي في القامشلي

دان مجلس كنائس الشرق الأوسط التفجير الإرهابي الذي وقع أمام كنيسة السيدة العذراء في مدينة القامشلي السورية.
واستنكارا لهذا العمل الإجرامي إتصلت الأمينة العامة للمجلس ثريا بشعلاني ببطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني، معلنة "التضامن الكامل مع أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية لا سيما المستهدفين منهم في مدينة القامشلي السورية"، معتبرة أن "يد الغدر لن تزعزع إيماننا وثباتنا في هذا الشرق، ولن تقوّض عزيمتنا بالدفاع عن كرامة الانسان ودعم المساعي الى إحلال السلام ونشر ثقافة الحوار والمحبة والمصالحة".
كما رفعت بشعلاني الصلاة مع البطريرك أفرام الثاني على نية شفاء الجرحى الذين سقطوا ضحية التفجير، والمتضرّرين منه، داعية معه ومع كل كنائس الشرق الأوسط أن ينعم الله على منطقة الجزيرة والفرات بالأمن والسلام.
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