أسعار النفط الخام اليوم تقترب من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع

اقتربت أسعار النفط الخام اليوم، من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع حيث ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 53 سنتاً أو نسبة 0.8 بالمئة إلى 67.05 دولاراً أميركياً .
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 42 سنتاً أو نسبة 0.7 % إلى 60.62 دولاراً أميركياً.
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