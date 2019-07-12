أسعار النفط الخام اليوم تقترب من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع

اقتربت أسعار ​النفط​ الخام اليوم، من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع حيث ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة ل​خام برنت​ بمقدار 53 سنتاً أو نسبة 0.8 بالمئة إلى 67.05 دولاراً أميركياً .

وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب ​تكساس​ الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 42 سنتاً أو نسبة 0.7 % إلى 60.62 دولاراً أميركياً.