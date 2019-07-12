كوريا الجنوبية تقرر تمديد حظر سفر مواطنيها إلى العراق وسوريا واليمن وليبيا

أشارت ​وزارة الخارجية​ ب​كوريا الجنوبية​ الى أنها مددت حظر سفر المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى 6 دول هي ​العراق​ و​سوريا​ و​اليمن​ و​ليبيا​ و​الصومال​ و​أفغانستان​، وبعض المناطق ب​الفلبين​ لمدة 6 أشهر إضافية حتى يوم 31 كانون الثاني من العام المقبل.

واوضحت الوزارة إنها قررت تمديد حظر السفر إلى الدول الست بناء على تقييمها الذي خلص إلى إمكانية استمرار حالة عدم الاستقرار وسوء الوضع الأمني وخطر ​الإرهاب​ هناك لفترة طويلة.

وبموجب قانون جوازات السفر، فيمكن لوزير خارجية أن يحدد قائمة الدول التي يتم تقييد استخدام جوازات السفر فيها أو يحظر السفر إليها أو زيارتها، من أجل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.