كوريا الجنوبية تقرر تمديد حظر سفر مواطنيها إلى العراق وسوريا واليمن وليبيا

أشارت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية الى أنها مددت حظر سفر المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى 6 دول هي العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وأفغانستان، وبعض المناطق بالفلبين لمدة 6 أشهر إضافية حتى يوم 31 كانون الثاني من العام المقبل.
واوضحت الوزارة إنها قررت تمديد حظر السفر إلى الدول الست بناء على تقييمها الذي خلص إلى إمكانية استمرار حالة عدم الاستقرار وسوء الوضع الأمني وخطر الإرهاب هناك لفترة طويلة.
وبموجب قانون جوازات السفر، فيمكن لوزير خارجية أن يحدد قائمة الدول التي يتم تقييد استخدام جوازات السفر فيها أو يحظر السفر إليها أو زيارتها، من أجل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
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