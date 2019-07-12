نوري المالكي: انسحاب الجيش العراقي من الموصل عام 2014 كان "طائفيا"

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان انسحاب الجيش من الموصل عام 2014 كان "طائفيا". وعن دخول "داعش" الى بعض المحافظات قال المالكي ان "ابناء المحافظات هم من سيطروا على مناطقهم قبل داعش الذي لم يكن موجودا فيها، حيث كان ثوار العشائر وحزب البعث والنقشبندية"، لافتا الى ان "داعش سيطرة بعد ذلك".
وتابع المالكي في تصريح تلفزيوني، ان "انسحاب الجيش من الموصل كان طائفيا لان 90% منه من السنة"، موضحا ان "هناك حركة رتبت عملية الانسحاب". واشار الى ان "الذين كانوا يشكلون حاضنة للارهاب القادم من الخارج، الان تركوا هذا العمل لانهم لم يكسبوا شيئا بل اضروا انفسهم واهليهم ومناطقهم"، لافتا الى ان "قضية سيطرة الارهاب على مدينة في المستقبل فهو مستحيلا".
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