شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يفضح عصابة الدوحة: يتعاملون بمنطق قطاع طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى ابن عم تميم بن حمد، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، القوانين التعسفية التى يتبعها تنظيم الحمدين ضد الشعب القطرى.

وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه لا يوجد قانون فى العالم يمنعك من رؤية ابنك، إلا أنه عندما يصل الأمر عند عصابة الدوحة فإن الإنسانية التى يدعونها أبعد عنهم من الشمس.

وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: "هؤلاء المجرمين لا يفرقون بين طفل وامرأة ورجل، يتعاملون بمنطق قطاع طرق وعصابات".