شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: لا تتعجبوا من الإخوان فقد نصبوا تركيا العلمانية قائدة للمسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان، مؤكدا أنها جماعة تتاجر بالدين من أجل مصالحها.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "لا تستغربوا ولا تتعجبوا من الإخوان وأفكارهم، فقد جعلوا من تركيا العلمانية قائدة للعالم الإسلامى".

وتابع فهد ديباجى "الإخوان يحرمون باسم الدين، ويبيحون باسم الدين ويقاتلون ويقتلون باسم الدين، ويمدحون ويمجدون باسم الدين، ويسيئون باسم الدين، كأن الدين لهم وحدهم، وهم من يوزع الحلال والحرام والصح والخطأ".