حقوقى: مصر نجحت فى تراجع معدلات الزيادة السكانية لـ3.1% لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن الدولة المصرية وضعت خطوط عريضة لمواجهة الزيادة السكانية من خلال استرتيجية متكاملة تشمل تحسين خصائص السكان بجانب وضع ضوابط للتحكم فى معدلات النمو السكانى من خلال تفعيل دور المجلس القومى للسكان والتوعية والتثقيف باستخدام الأدوات الأعلامية لتنظيم الأسرة.
وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن الحكومة المصرية نجحت فى تراجع معدلات الزيادة السكانية لأول مرة فى البلاد إلى 3.1% لأول مرة ضمن استراتيجية مصر لخطة التنمية المستدامة 2030، وهو ما يعكس تضافر الجهود والتعاون من بين الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، خصوصا أن مصر تستقبل حاليا طفلا كل 15 ثانية.
وتابع أيمن نصرى أن هذا يتطلب وضع آلية واضحة لمواجهة الانفجار السكانى تبدأ بعدم المساواة بين المواطنين، فيما يخص سياسية الإنجاب وهو الأسلوب الذى اتبعته الدول التى تعانى من انفجار سكانى كالصين وقد نجح هذا النظام بالفعل فى السيطرة على الزيادة السكانية.
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