وكيل صحة الوادي الجديد: إعدام 15 طن نفايات طبية خطرة بطريقة آمنة بيئيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن التخلص بشكل آمن وصحي بيئيًا، من 15 طنا من مخلفات ونفايات طبية خطرة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، أن التخلص من المخلفات الطبية يجري بشكل بيئي وآمن صحيًا عن طريق 4 محارق طبية في مراكز الفرافرة وبلاط وباريس والخارجة، بعد نقلها من خلال 5 سيارات مجهزة ومعدة لهذا الغرض.

وأضافت "مشرف"، أن المديرية تمتلك 4 محارق، وجرى معالجة 10170 كجم نفايات طبية بالخارجة، و642 كجم بمحرقة مركز باريس، 4219 كجم بمحرقة مركز بلاط، ومعالجة وإعدام 921 كجم نفاية طبية خطرة بمحرقة الفرافرة.

وتابعت وكيل وزارة الصحة، أنها شكلت لجنة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة، للتأكد من حسن سير العمل، والالتزام بالسلامة والصحة المهنية، شملت المستشفيات والوحدات الطبية القروية.