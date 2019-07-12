زراعة الوادي الجديد: إزالة 103 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، اليوم الجمعة، عن إزالة 103 من حالات التعدي بالبناء على أراضي زراعية بمراكز المحافظة الخمسة في حملات مشتركة مع الوحدات المحلية وقوات الأمن.

وأكد "المرسي"، رصد 109 حالات مخالفة بالبناء على أراضي زراعية بواقع 7 أفدنة و5 قراريط و22 سهمًا، ونجحت المديرية في تنفيذ قرارات إزالة لـ103 حالة بواقع 6 أفدنة و17 قيراطًا و4 أسهم.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المتبقي 6 حالات فقط بواقع 12 قيراطًا و18 سهمًا، وجاري التنسيق مع الوحدات المحلية وقوات الأمن لإزالتها خلال الفترة القليلة المقبلة.