تداول 300 شاحنة في موانئ البحر الأحمر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 17 سفينة. وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم الجمعة، أن مواني الهيئة شهدت تداول 310 شاحنة بضائع و223 سيارة. وشملت حركة الواردات 140 شاحنة و84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 170 شاحنة بضائع و139 سيارة.

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