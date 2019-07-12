زيارة رسمية.. محافظ الإسكندرية يبحث 4 ملفات في إيطاليا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

بدأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، زيارة رسمية إلي إيطاليا، يلتقي خلالها بعدد من المسئولين في العاصمة الإيطالية روما ومدينة كاتانيا بجزيرة صقلية، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.

واستهل المحافظ الزيارة بلقاء مع وزير الثقافة الإيطالي "ألبيرتو بونيسولي"، بحضور هشام بدر سفير مصر لدي روما ووفد من أعضاء السفارة المصرية.

وأكد قنصوه، خلال لقاءه بوزير الثقافة الإيطالي على عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين البلدين وحرص مصر على إبقاء الأواصر والعلاقات الوثيقة مع إيطاليا، مُبديًا ترحيبه بمشاركات إيطالية نشطة بالفعاليات الوطنية التي تحتضنها الإسكندرية.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه الشخصي بالزيارة انطلاقاً من خصوصية العلاقة التي تجمع بين الإسكندرية والمدن الإيطالية وخاصة الساحلية، باعتبار الإسكندرية أقدم مدن البحر المتوسط والمنارة التاريخية للثقافة والحضارة في المنطقة.

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واستعرض قنصوه رؤية إعادة إحياء التراث الحضاري لعروس البحر المتوسط، والتي تشمل مشروع تأسيس متحف تحت سطح البحر بالمدينة القديمة الغارقة بالساحل البحري لشاطئ مكتبة الإسكندرية، مع استهداف أن يكون المتحف مدعومًا بمنظومة عرض ثلاثية الأبعاد تتيح للزائرين مشاهدة المدينة القديمة وآثارها اليونانية والرومانية.

وناقش المحافظ مع الوزير الإيطالي مقترح تناوب المعارض الأثرية بين محافظة الإسكندرية والعاصمة روما، بهدف تعريف المجتمعين الإيطالي والمصري بأوجه الارتباط الحضاري بين البلدين، لاسيما من خلال الحضارة اليونانية والرومانية التي اتخذت مدينة الإسكندرية منارة العلم والثقافة في المتوسط.

ومن جانبه، أكد الوزير الإيطالي اهتمامه بالارتقاء بمستوى التعاون الثقافي بين الجانبين، ولاسيما مع مدينة الإسكندرية التي تربطها بإيطاليا علاقات تاريخية متجذرة، مرحبا بدعم التعاون الثقافي بين الإسكندرية والمدن الإيطالية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، ووجه المحافظ الدعوة إلي وزير الثقافة الإيطالي لزيارة المحافظة، وأهداه درع مدينة الإسكندرية، ليمثل انطلاقة مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الإيطالية بالمجال الثقافي والحضاري تكون محورها الرئيسي الإسكندرية.