وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تبحث تعزيز الشراكة مع الاتحاد الإفريقي

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الوزيرة كانج كونج-هوا، اجتمعت مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال جولتها الأفريقية لمناقشة تعزيز الشراكة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن كانج ناقشت

مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مسألة التضامن الأفريقي مثل انطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والوضع السياسي في شبه الجزيرة الكورية وأفريقيا.

ووقعت كانج وموسى على مذكرة تفاهم للتعاون في تبادل الشباب بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأفريقي، واتفقا على تنشيط التبادل بين الشباب بين كوريا الجنوبية وأفريقيا.

كما اجتمعت الوزيرة مع مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، ومفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موتشانجا، ومن المقرر أن تتوجه كانج إلى غانا المحطة الثانية لجولتها الأفريقية.