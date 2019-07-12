العراق:عملية أمنية لمطاردة داعش شمال شرقي ديالى

نفذت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي ديالى عقب رصد تحركات لتنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.

وقالت هيئة الحشد الشعبي - وفقا لقناة "السومرية

نيوز "إن قوات من الألوية 24 و23 و 110 و20 واللواء الرابع في الحشد ، فضلا عن قوة من وزارة الدفاع وجهازمكافحة الإرهاب رصدت تحركات لداعش في ناحية امام ويس شمال شرقي ديالى ونفذت على إثرها عملية أمنية باتجاه البحيرة".وأضافت الهيئة، أن القوة النهرية للقاطع والاستخبارات وهندسة القاطع والطيران المسير للحشد شارك بالعملية للقضاء على حواضن داعش في المناطق الجبلية الوعرة.