الأمم المتحدة تدين بشدة قصف المستشفيات في إدلب بسوريا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ"شدة" عمليات القصف التي تستهدف مدنيّين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، خصوصًا منشآت طبّية وعاملين طبيين.

وقال جوتيريش - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة "إنّ

العديد من تلك المنشآت تعرّض للقصف، بينها مستشفى بمعرّة النعمان (جنوبي إدلب) وهي من أكبر المؤسّسات الطبّية في المنطقة وكان تمّ إعطاء إحداثيّاته إلى (الأطراف) المتحاربين".

وشدد على ضرورة حماية المدنيّين والبنية التحتيّة المدنيّة، بما في ذلك المنشآت الطبّية، مؤكدًا أنّ من يرتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يُحاسب.

وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، تديرها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) التابعة لتنظيم القاعدة، معارك عنيفة منذ أكثر من شهرين تتركز في ريف حماة الشمالي.