مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرون في هجوم انتحاري خلال حفل زفاف بأفغانستان

أعلن عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار في أفغانستان، اليوم الجمعة، أن خمسة أشخاص قُتِلوا وأصيب 40 آخرون، جراء تفجير انتحاري نفذه قاصر خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية "بتشيراجام" بالإقليم الواقعفي شرقي أفغانستان.
وقال خوجياني، حسبما نقلت شبكة (طلوع) الأفغانية: "الانتحاري فجر نفسه وسط المدعوين إلى حفل الزفاف؛ ما أدي لمقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين".. ووفقاً للمسئول
واستهدف الهجوم حفل زفاف نجل زعيم محلي يدعى "ملك تور" وهو قائد قوات الانتفاضة الشعبية المساندة للحكومة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.
وسارعت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، بنفي الضلوع في الاعتداء.. ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم.
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