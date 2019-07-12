"العسكري" و"التغيير" يتفقان على الإعلان السياسي المحدد للمرحلة الانتقالية بالسودان

أعلن الوسيط الأفريقي في السودان، أنه تم الاتفاق بشكل كامل خلال الاجتماع بين "قوى الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري" على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية كافة.
قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد حسن ولد لباد، للصحفيين: "تم الاتفاق في جو أخوي وبناء ومسئولجدًا، واتفق الطرفان على مواصلة التفاوض من جديد، يوم السبت المقبل، للدراسة والمصادقة على وثيقة الإعلان الدستوري".
كان "المجلس العسكري" و"قوى الحرية والتغيير" في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي، تكون رئاسته
يشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد "المجلس العسكري" الذي تسلم السلطة بعد عزل البشير، للمطالبة بنقلها للمدنيين.
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