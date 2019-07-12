انتحاري يقتل خمسة أشخاص في حفل زفاف شرقي أفغانستان

قال مسؤولون محليون إن مفجراً انتحارياً استهدف حفل زفاف في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، اليوم الجمعة، ممّا أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة 40.
وقال عطاء الله خوجياني، وهو متحدث باسم حاكم الإقليم، إن صبياً فجر ما يحمله من متفجرات داخل منزل قيادي في ميليشيات موالية للحكومة في ضاحية باتشيرجام.
وأضاف أنه جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى، بينما قال سكان محليون إن عشرة أشخاص قتلوا.
وكثيراً ما تعمل ميليشيات موالية للحكومة مع قوات الأمن الأفغانية المستنزفة للحيلولة دون وقوع المزيد من الأراضي في أيدي مقاتلي حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي.
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وقتل متشددو حركة طالبان، في الشهر الماضي، ما لا يقل عن 26 من أعضاء ميليشيا موالية للحكومة في شمال أفغانستان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على حفل الزفاف، لكن مسلحي "داعش" نفذوا سلسلة من التفجيرات الانتحارية والهجمات التي استهدفت مكاتب حكومية ومدارس ومنظمات إغاثة في السنوات الأخيرة في مدينة جلال اباد أكبر مدن إقليم ننكرهار.
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