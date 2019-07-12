واشنطن تقرر عدم فرض عقوبات على ظريف

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كشفت مصادر مطلعة، أن أميركا قررت عدم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الوقت الحالي، وذلك في علامة على أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية، بحسب ما أفادت “رويترز”.

وقال أحد المصادر لـ”رويترز”: “الحكمة سادت. ونرى أن الأمر ليس مفيدا بالضرورة”، مضيفا أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عارض إدراج ظريف على القائمة “في الوقت الحالي”.

ولم تعطِ المصادر أسباباً معينة للقرار الذي جاء بعد شهرين من زيادة التوتر بين البلدين بسبب هجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في 24 حزيران الماضي أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف، لأن الولايات المتحدة عادة لا تكشف مسبقاً عن تلك القرارات، لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي الأميركي.

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بدورها، قللت طهران، من فرض عقوبات جديدة على إيران، ووصفتها بأنها دعاية، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تترك مجالا لمزيد من العقوبات.

المصدر رويترز