كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإخوان ومليشيا الحوثي الإيرانية.. تحالف شيطاني لتدمير اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت القيادية الإخوانية حاملة الجنسية القطرية توكل كرمان، إن "الإخوان وجماعة الحوثي" في الطريق إلى التوافق على حكومة يمنية بديلة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وذكرت كرمان المقيمة في قطر، في مقابلة مع "الجزيرة" القطرية، أن الإخوان والحوثيين سيتوافقون على رئيس وحكومة جديدة، مجددة الدعوة للتوافق على حكومة جديدة بديلة لحكومة هادي، الأمر الذي يؤكد ما تحدثت عنه تقارير يمنية سابقة عن تحضير إخوان اليمن لانقلاب على هادي، الذي انقلب عليه الحوثيون سابقاً.

أهداف قطرية

ويرى يمنيون في حديثهم وفقا لـ24، أن التطاول الإخواني على السعودية، والإمارات، يأتي ضمن أهداف استراتيجية قطرية، لدعم بقاء ميليشيات الحوثي في اليمن.

ويرى المحلل السياسي عبدالله العوذلي، أن "المشروع القطري الإيراني أصبح واضحاً للجميع، فنرى اليوم ميليشيات الحوثي تستعرض فقط المواقف الإخوانية، بينما يدافع الإخوان باستماتة عن الإرهاب الحوثي، فالأمر معد مسبقاً، وبتمويل قطري".

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تنديد شعبي

وعن الوضع في الجنوب، قال إنه "يختلف كلياً، هناك رفض شعبي مطلق لوجود ميليشيات الحوثي والإخوان، وهناك أيضاً رفض شعبي عارم للإساءة لدور الإمارات والسعودية".

من جهته، أكد الناشط علي سالم، أن "خروج الشعب في عدن، وسقطرى، وشبوة، وحضرموت، دليل واضح على أن اليمنيين يتمسكون بجيرانهم في التصدي لأي عدوان عسكري محتمل".

وفي سياق متصل، قال الصحافي ياسر اليافعي، إن "التضامن مع الإمارات في مدينة عدن، كان عفوياً، وخرج الشعب رجالاً ونساءً وأطفالاً تلقائياً للتعبير عن شكرهم وتقديرهم للدور الإماراتي في حفظ أمن واستقرار اليمن".

وعن دور الإخوان في جنوب اليمن، قال اليافعي: "الفترة الذهبية لحزب الإصلاح ولت، وما لم يحققوه في تلك الفترة لن يتحقق لهم اليوم".

وندد متظاهرون الثلاثاء في عدن بالتحالف الإخواني الحوثي، قائلين إنه "تحالف شر" لتدمير اليمن، وتسليمه لإيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى.