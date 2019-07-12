كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا تستضيف الدوحة منتديات إخوانية؟.. قاضى منشق: أسرة "آل ثانى" تستخدم الشباب لتزوير التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

م يكن استضافة الدوحة لمنتدى شبابى يضم الصف الثانى من قيادات جماعة الإخوان، إلا وسيلة تستخدمها قطر من أجل تسخير الجماعة فى تحقيق أهدافها، أما الجماعة تعمل على تحقيق ما تسميه "أستاذية العالم".

عماد أبو هاشم، القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، كشف الدور الذى تلعبه الإخوان لصالح قطر، قائلا : إن شعب الإخوان يزعم أن قوم عاد هم بناة الأهرام و ليس قدماء المصريين ، ساخرا منهم قائلا: ألم يقرأ هؤلاء فى طلاسم تلمود أسفارهم أن قدماء القطريين على ضفاف النيل هم من شيدوا المعابد و القصور و بنوا الأهرامات و أن الحضارة القطرية القديمة هى أقدم و أعرق الحضارات ؟!

وواصل القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: ألم يطلعوا على صفحات متون هيرمس المفقودة التى كتبت بلغة غير مفهومة فيعرفوا أن إمبراطورية قطر القديمة استطاعت - منذ آلاف السنين - أن تحارب طواحين الهواء و أن تغزو الفضاء و أن تخضع جميع ممالك الأرض و السماء تحت حكم سلالة " آل أول " و هم أسلاف أسرة " آل ثانى " التى تحكم - حاليا - إمارة قطر ؟!

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واشار عماد أبو هاشم، إلى أن قطر تستخدم الإخوان فى تزوير التاريخ: لقد نجح الأحفاد من أسرة " آل ثانى " فى تسخير شعب الإخوان ، من أجل استعادة أمجاد حضارة الأجداد و استرداد أستاذية العالم فى كل الأمصار و البلاد ، و غدا سيكمل - من بعدهم - غزو الفضاء و محاربة طواحين الهواء أحفادهم من أجيال : " آل ثالث " و " آل رابع " و " آل خامس " و آل عاشر " إلى " آل ما لا نهاية "و لأن فيثاغورس لم يعرف للأعداد نهاية فإن محاولات القطريين اجتياح العالم و غزو الفضاء الخارجى لن تنتهى - أبدا - من تلقاء ذاتها ما لم يوقفها شعب مصر العظيم قاهر الهكسوس و التتار و الإخوان .

من جانيه أكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق فى جماعة الإخوان ، أن قطر تلعب دورا كبيرا فى دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وتجميل صورتها أمام دول العالم عبر حملات علاقات عامة تنفق فيها قطر الملاييين ، مضيفا أن من بين هذه الحملات شراء مساحات كبيرة فى صحف إنجليزية، لنشر مقالات مكذوبة ومفبركة لقيادات الجماعة، من أجل التحريض ضد الدولة المصرية.

وفى وقت سابق كشف تقارير إعلامية عربية عن تحركات تقوم بها الدوحة باحتضانها لمنتدى شبابى يضم قيادات الصف الثانى من جماعة الإخوان في قطر ، حيث اختارت الدوحة بدقة المجموعات المشاركة من شباب جماعة الإخوان لتتماشى مع توجهها، وكانت التدريبات والورش التى تمت فى المنتدى الذى اختتم أعماله الثلاثاء، أشبه بمخيمات دعوية وتكوينية لجماعة الإخوان.