كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقية تفضح "تميم": ترامب لا يقبل بموقف قطر المذبذب من إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مشكلة قطر الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بكثير من جرائمها المعروفة في دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة، حيث إن قطر تدعم إيران مالياً وسياسياً، وللأمير تميم اتصالات مشبوهة مع الحرس الثوري في إيران، وهو مصنف كتنظيم إرهابي دولياً.

وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن CIA رصد الاتصالات التى تمت بين تميم بن حمد والحرس الثورى الإيرانى في ٢٠١٧ في اجتماع شمل تميم وقيادات من الحرس الثوري الإيراني .

وأوضحت داليا زيادة، أن زيارة تميم كان هدفها محاولة الحفاظ على أمريكا كحليف في نفس الوقت الذي لا ينوي ولا يستطيع فيه تميم التخلي عن دعم إيران.

وتابعت داليا زيادة: لم يلق تميم الترحيب المتوقع في أمريكا، وإدارة ترامب، وترامب شخصياً لن يقبل بموقف قطر المذبذب.