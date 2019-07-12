برشلونة يحاول ضم الهولندي فان ديك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني استفسر عن إمكانية ضم نجم ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان ديك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن استفسر عن وضع فان ديك، وكان يريد أن يعرف إذا كان اللاعب مستعدا لمغادرة "أنفيلد" إذا تلقى إغراءات كبيرة.
وأشارت إلى أن برشلونة سرعان ما تلقى رفضًا قاطعا من جانب ممثلي المدافع الهولندي، ولم يتحرك البارسا أبعد من ذلك فيما يخص الصفقة.
ولعب فان ديك دورًا رئيسيًا في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنتهي، بالإضافة إلى حصد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يذكر أن برشلونة في طريقه لخسارة صفقة الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، والذي بات قريبًا من التوقيع ليوفنتوس.
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