ريال مدريد يضع استراتيجية التعاقد مع بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني وضع الاستراتيجية الخاصة بضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، خلال الميركاتو الصيفي.
وبحسب ما نقلته إذاعة "كادينا سير"، فإن الريال لن يتحرك لضم بوجبا إلا بعد حصد 100 مليون يورو من مبيعات اللاعبين المتواجدين في قائمته حاليًا، خاصة وأن الملكي أنفق 400 مليون يورو على الصفقات الجديدة حتى الآن.
وتشير الكثير من التقارير إلى أن ريال مدريد في طريقه للتخلص من خاميس رودريغيز وداني سيبايوس وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتدرك إدارة ريال مدريد أن الأزمة الرئيسية في صفقة بول بوغبا هي أن مانشستر يونايتد لا يريد بيعه، ولذلك لا يتعجل الميرنغي صوب إبرام التعاقد مع اللاعب الفرنسي.
وأوضحت أن الصفقة قد تتم في الأيام الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي في إنجلترا أو إسبانيا، خاصة وأن الملكي قام بضم العديد من الأسماء المميزة، والتي يحتاج الفريق لجهودها بصورة أكبر من بوغبا مثل هازارد.
وأفادت الإذاعة بأن مسؤولي الريال لم يعجبهم تصريحات مينو رايولا وكيل بوغبا، الخاصة بأن الجميع يعلم أين سيلعب النجم الفرنسي في الموسم المقبل، وذلك لأنها توتر المفاوضات بين الملكي والشياطين الحمر.
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