الإمارات تُقدم 37 طن من المساعدات العذائية لأسر شهداء شبوة

تواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية للأسر اليمنية المحتاجة للتخفيف من معاناتها وتحسين ظروفها المعيشية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزامنا مع إعلان 2019 عاما للتسامح.

ونفذ الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من تقديم المساعدات الغذائية لأسر شهداء محافظة شبوة، وتضمنت 710 من سلال غذائية بمعدل 37 طناً في مديريات عسيلان وبيحان وعين.

وشكر المستفيدون دولة الإمارات وأعربوا عن تقديرهم لها قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي تسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وبلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" نحو 28 ألفا و220 سلة غذائية استهدفت 127 ألفا و789 شخصا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة بمعدل 1660 طنا و920 كيلو