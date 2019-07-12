شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يدرس تعيين ابنه سفيراً في واشنطن والان مع التفاصيل

أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمس الخميس، أنه يدرس تعيين ابنه إدواردو، سفيراً لبلاده في الولايات المتحدة، التي عمل على تعزيز العلاقات معها منذ وصوله للسلطة في مطلع العام الجاري.

وأوضح الرئيس أن القرار النهائي، بين يدي ثاني أبناءه الخمسة البالغ من العمر 35 عاماً والذي أصبح في انتخابات أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، النائب الذي حصل على أكثر الأصوات في تاريخ البلاد.

وقال بولسونارو: "ظللت أفكر تخيل لو كان لدينا في البرازيل نجل ماوريسيو ماكري سفيراً للأرجنتين؟ ستكون المعاملة مختلفة بالطبع مقارنة مع أي سفير آخر".

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وأثنى السياسي اليميني المتشدد، على كفاءات نجله، مبرزاً أنه يتحدث الإنجليزية والإسبانية، ويحظى بعلاقة طيبة مع أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "ربما يكون الشخص المناسب، وهو مؤهل تماما لأداء الخدمة في واشنطن، على حد علمي".

ويشار إلى أنه إذا تقرر تعيين إدواردو بولسونارو، الذي يشترك مع والده في نفس الأفكار، وأطلق تصريحات مثيرة أيضاً، فإنه سيضطر للتخلي عن مقعده في مجلس النواب.