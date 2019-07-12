شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: زيارة تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها والان مع التفاصيل

أكد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن "زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها". وتابع قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة". وذكر أنها "حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخي على القواعد". واختتم تغريدته بالقول:"سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والإبن يدفع الثمن ماديا ومعنويا".

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