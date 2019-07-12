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في موقف إنساني أثار ترحيب كثيرين، قرر رجال شرطة مساعدة سيدة حاولت سرقة طعام بدلا من إلقاء القبض عليها. فما هي تفاصيل ما حدث؟
كان رجال الشرطة موجودون داخل المتجر بالفعل أثناء حدوث الواقعة لشراء طعام الغذاء لأنفسهم، فلاحظوا الجلبة التي وقعت إثر تحفظ حارس المتجر على السيدة.
وبعد تقييمهم للموقف، قرر رجال الشرطة مساعدة السيدة ودفع ثمن ما حاولت سرقته من طعام بدلا من إلقاء القبض عليها بسببه.
في تلك الأثناء، صادف وجود شخص داخل المتجر قرر التقاط صورة لرجال الشرطة وللسيدة لتأثره بما حدث، حيث قال لشبكة ABC الإخبارية: "كانت لحظة جميلة مفعمة بالرحمة، والسيدة كانت ممتنة للغاية".
ووصلت الصورة لرئيس شرطة نيويورك يترانس موناهن، الذي قام بإعادة نشرها معلقا: "نحن في حاجة لرجال الشرطة من ذوي القلوب الطيبة ممن يقومون بأفعال جيدة مثل هؤلاء".
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما حاولت سرقة الطعام من المتجر هكذا كانت ردة فعل رجال الشرطة! (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.