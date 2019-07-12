بعدما حاولت سرقة الطعام من المتجر هكذا كانت ردة فعل رجال الشرطة! (صورة)

في موقف إنساني أثار ترحيب كثيرين، قرر رجال شرطة مساعدة سيدة حاولت سرقة طعام بدلا من إلقاء القبض عليها. فما هي تفاصيل ما حدث؟

تحفظ حارس الأمن لواحد من متاجر مدينة نيويورك الأميركية على سيدة لمحاولتها سرقة طعام من المتجر، لحين حضور الشرطة لإلقاء القبض عليها. كان رجال الشرطة موجودون داخل المتجر بالفعل أثناء حدوث الواقعة لشراء طعام الغذاء لأنفسهم، فلاحظوا الجلبة التي وقعت إثر تحفظ حارس المتجر على السيدة.



وبعد تقييمهم للموقف، قرر رجال الشرطة مساعدة السيدة ودفع ثمن ما حاولت سرقته من طعام بدلا من إلقاء القبض عليها بسببه. وبعد تقييمهم للموقف، قرر رجال الشرطة مساعدة السيدة ودفع ثمن ما حاولت سرقته من طعام بدلا من إلقاء القبض عليها بسببه.

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في تلك الأثناء، صادف وجود شخص داخل المتجر قرر التقاط صورة لرجال الشرطة وللسيدة لتأثره بما حدث، حيث قال لشبكة ABC الإخبارية: "كانت لحظة جميلة مفعمة بالرحمة، والسيدة كانت ممتنة للغاية".

ونجح ذلك الشاهد على الواقعة، بول بوسيموفسكي، عبر قيامه بالتقاط الصورة ونشرها عبر حسابه على موقع تويتر في جذب انتباه وسائل الإعلام الأميركية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.



ووصلت الصورة لرئيس شرطة نيويورك يترانس موناهن، الذي قام بإعادة نشرها معلقا: "نحن في حاجة لرجال الشرطة من ذوي القلوب الطيبة ممن يقومون بأفعال جيدة مثل هؤلاء".