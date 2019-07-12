في أقل من 24 ساعة... طفل كيم كارداشيان يجذب 5 ملايين متابع

استطاع الطفل الرابع لنجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أن يجذب أكثر من 5 ملايين من متابعيها، وذلك بعد نشرها أول صورة واضحة له.
واستقبلت كيم كارداشيان وزوجها، مطرب الراب الأمريكي، كانيي ويست، طفلهما سالم ويست، في 9 مايو/ أيار، عن طريق أم بديلة.
وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.
يذكر أن كيم كارداشيان وكانيي ويست، رزقا بابنتهما شيكاغو ويست، عن طريق أم بديلة في شهر يناير/كانون الثاني 2018، كما أنه لديهما ابنة تدعى نورث، تبلغ من العمر 5 سنوات، وساينت البالغ من العمر 3 سنوات.
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