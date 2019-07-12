في أقل من 24 ساعة... طفل كيم كارداشيان يجذب 5 ملايين متابع

حقق سالم ويست، البالغ من العمر شهرين فقط، أكثر من 5 ملايين إعجاب، عبر حساب والدته على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي كان يبتسم فيها للكاميرا.

واستقبلت كيم كارداشيان وزوجها، مطرب الراب الأمريكي، كانيي ويست، طفلهما سالم ويست، في 9 مايو/ أيار، عن طريق أم بديلة.