مقتل 5 وإصابة 40 في هجوم انتحاري على حفل زفاف شرقي أفغانستان

صرح المتحدث الرسمي باسم حاكم محافظة ننغرهار الأفغانية، عطاء الله خوغياني، الجمعة، بأن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 40 جراء تفجير انتحاري على حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية "بتشيراغام" في ولاية ننغرهار شرقي البلاد. وقال المتحدث الرسمي لوكالة "سبوتنيك"، "الانتحاري فجر نفسه وسط المدعوين إلى حفل الزفاف ما أدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين". ووفقاً للمسؤول الأفغاني فإن "الهجوم نفذه "طفل".

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