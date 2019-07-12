في حادثة غريبة، خرجت امرأة مصرية حية من قبرها في اليوم التالي من دفنها في محافظة الشرقية شمالي مصر. اكتشفت العائلة الخبر عندما ذهبوا في اليوم التالي لزيارة ابنتهم ليتفاجؤوا بسماع صراخ من داخل القبر، ليكتشفوا أنها على قيد الحياة. ليقوموا باستخراجها لكن الفرحة لم تدم كثيرا لأن المرأة فراقت الحياة بعد عشر دقائق من استخراجها من القبر. وتبين بعد ذلك، أنها كانت في غيبوبة لكن الأطباء لم يتفطنوا لذلك.



وقالت الأسرة إن السيدة دخلت المستشفى بعد تعرضها لغيبوبة كبد، إلا أن أطباء مستشفى فاقوس العام شخصوا حالتها بأنها "فارقت الحياة"، وقام أقاربها بدفنها في مقابر الأسرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تخرج من القبر حية بعد يوم على دفنها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.