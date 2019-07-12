بالفيديو: مسافرة 'تائهة' تربك مطار اسطنبول

أثارت إحدى المسافرات، حالة من السخرية والاستغراب، داخل مطار تركي، بعدما صعدت إلى الحزام الناقل للأمتعة، ظنا منها أنه سيأخذها مباشرة إلى الطائرة.
وعوض أن تقوم المسافرة بإيداع الأمتعة لدى مكتب التسجيل في مطار اسطنبول، صعدت إلى الحزام وهي تحمل عدة أكياس في يدها، ثم انتظرت مرور حقيبة أمامها، وعندها، واصلت المشي، لكنها سرعان ما سقطت.
وما إن أدرك موظفو مكتب التسجيل إلى ما حصل، حتى أوقفوا الحزام، فيما سارع عمال في المطار إلى مساعدة المسافرة "التائهة".
في المقابل، حث معلقون آخرون على عدم السخرية من المرأة، لأنها لم تكن تعلم شيئا بشأن ركوب الطائرة.
في غضون ذلك، قال "طرفاء" إن السفر كان سيجري على نحو مريح في المطارات، لو كانت ثمة أحزمة تقوم بنقل الركاب نحو الطائرة دون أن يضطروا إلى المشي لمسافات طويلة حتى بوابات الصعود.
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