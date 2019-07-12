بالفيديو: مسافرة 'تائهة' تربك مطار اسطنبول

وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن المرأة كانت تستعد للسفر على متن الطائرة، لأول مرة في حياتها، وبالتالي، فهي لا تدري الشيء الكثير حول إجراءات المطار.

وعوض أن تقوم المسافرة بإيداع الأمتعة لدى مكتب التسجيل في مطار اسطنبول، صعدت إلى الحزام وهي تحمل عدة أكياس في يدها، ثم انتظرت مرور حقيبة أمامها، وعندها، واصلت المشي، لكنها سرعان ما سقطت.



وما إن أدرك موظفو مكتب التسجيل إلى ما حصل، حتى أوقفوا الحزام، فيما سارع عمال في المطار إلى مساعدة المسافرة "التائهة".