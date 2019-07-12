إصابة شرطيين في هجوم على مركز أمني بأثينا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب شرطيان بجروح طفيفة، الخميس، في هجوم شنه مجهولون على مركز للشرطة في وسط العاصمة أثينا.

وقال مصدر في الشرطة اليونانية إن المحتجين هاجموا مركز الشرطة في منطقة الأكروبول القريبة من الموقع الأثري الذي يشكل رمزا للعاصمة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة وقطع الخشب.

وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي جاء في أعقاب مظاهرة لنحو 80 شخصا، احتجاجا على تطوير منصة "إير بي إن بي" في العاصمة اليونانية.

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وأوضح المصدر أن الشرطيين نقلا إلى أحد مستشفيات العاصمة، ولم يتم توقيف أي شخص.

ويأتي الحادث بعد 5 أيام على انتخاب زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيسا للحكومة.

ووعد ميتسوتاكيس خلال حملته الانتخابية بإعادة النظام إلى حي أيكساركيا الفوضوي وتعزيز وجود الشرطة فيه.