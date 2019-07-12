5 قتلى و40 مصابا في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرون في إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان، الجمعة، جراء تفجير انتحاري في حفل زفاف.

وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن "صبيا فجّر ما يحمله من متفجرات داخل منزل قيادي موالٍ للحكومة في ضاحية باتشيرجام".

وأضاف أن "المصابين تم نقلهم إلى المستشفى"، فيما قال سكان محليون إن "10 أشخاص قتلوا".

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على حفل الزفاف، لكن تنظيم داعش الإرهابي نفّذ سلسلة من التفجيرات الانتحارية والهجمات التي استهدفت مكاتب حكومية ومدارس ومنظمات إغاثة في السنوات الأخيرة في مدينة جلال أباد أكبر مدن إقليم ننكرهار.

وكانت حركة طالبان قتلت، الشهر الماضي، ما لا يقل عن 26 من أعضاء جماعة موالية للحكومة في شمال أفغانستان.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.