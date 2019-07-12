نيمار يتكبد خسائر باهظة من أجل برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن معسكر فريقه التحضيري للموسم المقبل سيكلفه 337 ألف جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها، إن إدارة باريس سان جيرمان قد غرمت نيمار 337 ألف جنيه إسترليني أي ما يساوي ثلث مليون إسترليني.

وتتضمن العقود التي تبرمها الأندية الفرنسية مع لاعبيها بنودا بشأن السلوك الحسن ومن ثم يمكن خصم مبالغ مالية منهم بسبب سوء السلوك وهو ما ينطبق على حالة نيمار.

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وفي ظل رغبته في الرحيل عن باريس والعودة إلى برشلونة فإن نيمار قد غاب عن معسكر فريقه للموسم الجديد دون إذن مسبق.

يذكر أن صحيفة "ذا صن" البريطانية من جانبها نقلت تصريحات لوالد اللاعب أكد فيها أن نجله لن يتمكن من العودة إلى باريس قبل 16 يوليو الجاري بسبب التزامات مع شركة الرعاية.

وغاب نيمار مؤخرا عن منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2019 التي توجت بها السامبا على أرضها بسبب تعرضه للإصابة قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

ولا تمتلك الأندية الفرنسية حق تغريم لاعبيها فيما يخص التأخر عن المران أو الحصول على بطاقات صفراء في المباريات.