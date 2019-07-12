قرقاش: زيارة تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها

أكد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن "زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها".

وتابع قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة".

وذكر أنها "حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخي على القواعد".

واختتم تغريدته بالقول:"سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والإبن يدفع الثمن ماديا ومعنويا".